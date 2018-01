Cap Mauritanie 1 : La seconde vie du chalutier Bara Heiz

(Copies d'écran de Marine Traffic et de la page facebook : Ma Bro du 29 et. d'ailleurs)

En novembre 2017, le chalutier de l'Armement bigouden « Bara Heiz » a rejoint les eaux poissonneuses de la Mauritanie... Une seconde vie, comme bon nombre de chalutiers norvégiens, danois et espagnols, au large de l'Afrique de l'Ouest, haut lieu de la pêche dans le monde... avec des captures annuelles estimées à 3-4 millions de tonnes sur les côtes saharo-mauritano-sénégalaises !





Dans le port du Guilvinec, le « Bara Heiz » construit en 1986 a laissé sa place à un chalutier flambant neuf le « Bara Breizh »









« C’est une décision importante, mais si nous ne construisons pas, nous restons à la traîne. On ne peut pas continuer à pêcher avec de vieux bateaux dont les coûts d’entretien et les arrêts techniques augmentent avec l’âge. Et nous ne pouvons pas continuer à faire travailler des équipages sur de vieux bateaux alors qu’il leur faut plus de confort et de meilleures conditions de travail, » expliquait Soazig Le Gall-Palmer, présidente de l’Armement Bigouden. « Un bateau neuf cela coûte cher, mais l’entretien cela coûte aussi cher. » (1)





Navires-usines, chalutiers hauturiers jusqu'aux barques et pirogues artisanales !





Un bateau d'origine bretonne au milieu d'une flottille hétéroclite et diversifiée avec des objectifs divergents...





Au large des côtes africaines, le Bara Heiz a rejoint une flottille d'une centaine de bateaux de pêche de seconde main acquis par des armateurs africains, souvent dans le cadre d'armement mixte sous pavillon marocain, mauritanien ou sénégalais. Avec ses 24 m de longueur, le Bara Heiz fait figure de « petit », faire ses preuves face à des navires beaucoup plus gros, d'une longueur comprise entre 30 et 50 m... Il doit trouver sa place au milieu des flottilles de pêche étrangères qui exploitent les eaux mauritaniennes dans le cadre des accords de pêche avec l'Union Européenne, la Chine, la Russie, le Japon, la Turquie, des chalutiers hauturiers et des chalutiers-usines de plus de 100 mètres de longueur.









Des centaines de pirogues dans le port artisanal de Nouadhibou





Dans ce pays de tradition nomade, la pêche artisanale s'est développée récemment... Elle a explosé à partir des années 1980 ! Aujourd'hui, des dizaines de milliers de pêcheurs artisans alimentent les marchés locaux et surtout les marchés internationaux notamment en poulpe... Près des côtes mauritaniennes et sur le chemin de son port d'attache Nouadhibou, le « Bara Heiz » dorénavant « Cap Mauritanie 1 » louvoie probablement au milieu d'une armada de plusieurs milliers de pirogues artisanales...





« En 1978, je me souviens, nous n’étions que 17 embarcations artisanales.... Aujourd’hui, nous sommes 36.000 pêcheurs artisans et nous utilisons 7.500 pirogues.... » expliquait Sid’Amed Ould Abeid, président de la Fédération nationale des pêches en Mauritanie, le 21 janvier 2013 au Parlement européen... « Pour ce qui est de la pêche de poulpe, nous assurons 60% de la production nationale en quantité et 70% en valeur. Nous fournissons 90% de l’emploi dans le secteur, avec des gens qui travaillent dans 50 usines de traitement de congélation des produits, dans 12 ateliers de fabrication de pirogues, et dans des centaines de magasins de vente de matériel, des milliers de mareyeurs, de transporteurs, de fabricants de pots, etc. Dans la pêche artisanale, la valeur ajoutée est de 8 fois supérieure à la valeur ajoutée dans la pêche industrielle. » (2)





Ces chiffres montrent l'importance et le dynamisme de la pêche artisanale dans ce pays... Un secteur artisanal qui par la voix de son président demandait aux parlementaires européens de ne pas oublier les communautés de pêcheurs et de soutenir le développement de la pêche locale dans le cadre de l'accord de pêche entre l'UE et le Mauritanie...





Que cible le « Cap Mauritanie 1 » sur cette côte ouest-africaine ? Pas de langoustine, ni de lotte dans les eaux mauritaniennes...





Ruée sur la farine de poisson (3)







En Mauritanie, chaque année, 200 à 300 000 tonnes de poissons pélagiques (sardinelles) auparavant vendues, congelées, pour la consommation humaine au Nigéria, en Côte d’Ivoire, au Ghana, ont été détournées vers les usines de farine. Il y en avait 5 en 2010, il y en a 29 en 2016 et 40 autorisations ont été signées. Ces usines sont liées à des capitaux turcs, chinois, marocains et russes. Elles tournent à 28% de leur capacité et n’assurent que très peu d’emplois directs, moins de 1000 pour 300 000 T (Au Sénégal, 150 000 T débarquées assurent 50 000 emplois). De plus, 200 000 T de sardinelles transformées en farine privent 40 millions d’Africains de 5 kg de poisson de qualité par personne. Les seuls pêcheurs bénéficiaires sont les pêcheurs des 200 pirogues à sennes, essentiellement sénégalaises, affrétées par les usines pour pêcher une ressource surexploitée.





S’y ajoute au Maroc, une forte pression pour détourner une partie des sardines vers les usines de farine. En 2013, 425 000 T ont été livrées pour la farine, dont 260 000 t de sardines.





Pour l’instant le Sénégal échappe encore à cette ruée sur la farine de poisson qui touche maintenant la Mauritanie, mais déjà, des femmes de M’bour et de Joal se plaignent de la concurrence de ces usines. Elles sont censées ne travailler que les déchets et les poissons invendables de faible qualité, mais la tentation est forte de faire tourner l’usine à plein en captant une partie des poissons pour l’alimentation humaine. En effet, le prix de la farine a augmenté de plus de 50% à cause de de la demande croissante d’aliments pour l’aquaculture, alors que dans le même temps la production de farine se réduit dans le reste du monde. Les pêcheurs sénégalais sont en effet alertés par ce qui se passe en Mauritanie.





Dans l’intention louable de mieux valoriser ses captures, l'Etat mauritanien a décidé, à partir de 2010, de réduire l’activité des chalutiers pélagiques étrangers en augmentant le coût des licences, en repoussant ces bateaux au large et en les obligeant à débarquer leur poisson dans les ports de Mauritanie en livrant 2% des captures pour alimenter un programme de vente à très bas prix sur le marché intérieur. 60 chalutiers étaient concernés, 10 d’Europe de l’Ouest, livrant surtout du poisson congelé en Afrique (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria) et 50 de Russie et Europe de l’Est pour alimenter leurs propres marchés. Belle initiative peut-on se dire, respectant tous les canons de la justice et de la pêche responsable. Le programme de distribution de poisson aux Mauritaniens a bien marché et a amélioré leur alimentation, mais par ailleurs ces choix se sont révélés plutôt catastrophiques. (3)





